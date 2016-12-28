Конькобежец Семериков победил на дистанции 10000 м на чемпионате России в Коломне

Семериков в среду стал лучшим с результатом 13 минут 32,31 секунды. Второе место занял Данил Синицин (13.35,30), третий — Евгений Серяев (14.03,98).

Во вторник в Коломне Семериков одержал победу на дистанции 5000 метров.