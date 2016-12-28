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28 декабря 2016, 15:56 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Семериков победил на дистанции 10000 м на чемпионате России в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — Р-Спорт. Данила Семериков победил на дистанции 10000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне.

Семериков в среду стал лучшим с результатом 13 минут 32,31 секунды. Второе место занял Данил Синицин (13.35,30), третий — Евгений Серяев (14.03,98).

Во вторник в Коломне Семериков одержал победу на дистанции 5000 метров.

Чемпионат России является отборочным на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, и квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
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