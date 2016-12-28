Конькобежка Наталья Воронина победила на дистанции 5000 м на чемпионате России
КОЛОМНА (Московская область), 28 дек —
Р-Спорт. Наталья Воронина одержала победу на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне.
Воронина в среду стала лучшей с результатом 7 минут 3,94 секунды. Второе место заняла Анна Юракова (7.04,19). Третий результат у Виктории Филюшкиной (7.20,23).
Чемпионат России является отборочным на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, и квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне
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