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28 декабря 2016, 14:50 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Наталья Воронина победила на дистанции 5000 м на чемпионате России

КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — Р-Спорт. Наталья Воронина одержала победу на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне.

Воронина в среду стала лучшей с результатом 7 минут 3,94 секунды. Второе место заняла Анна Юракова (7.04,19). Третий результат у Виктории Филюшкиной (7.20,23).

Чемпионат России является отборочным на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, и квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
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