Конькобежка Наталья Воронина победила на дистанции 5000 м на чемпионате России

Воронина в среду стала лучшей с результатом 7 минут 3,94 секунды. Второе место заняла Анна Юракова (7.04,19). Третий результат у Виктории Филюшкиной (7.20,23).

Чемпионат России является отборочным на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, и квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля .