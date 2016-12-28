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28 декабря 2016, 14:31 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Тренер: Конькобежец РФ Кулижников вошел в заявку на ЧЕ, решение по старту будет позже

КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье россиянин Павел Кулижников вошел в заявку на чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, но решение по его старту на турнире будет озвучено позже, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Кулижников пропустил старт на чемпионате России в Коломне из-за травмы.

«По составу у нас более или менее ясно. Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной», — сказал Дорофеев журналистам.

В классическом многоборье на январский чемпионат Европы будут заявлены Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, (запасная Елизавета Казелина), Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов (запасной Сергей Грязцов), сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России. В женском спринтерском многоборье выступят Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева и Ольга Фаткулина.

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6—8 января.
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