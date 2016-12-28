Тренер: Конькобежец РФ Кулижников вошел в заявку на ЧЕ, решение по старту будет позже

Кулижников пропустил старт на чемпионате России в Коломне из-за травмы.

«По составу у нас более или менее ясно. Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной», — сказал Дорофеев журналистам.

В классическом многоборье на январский чемпионат Европы будут заявлены Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, (запасная Елизавета Казелина), Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов (запасной Сергей Грязцов), сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России. В женском спринтерском многоборье выступят Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева и Ольга Фаткулина.