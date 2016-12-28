Тренер: Конькобежец РФ Кулижников вошел в заявку на ЧЕ, решение по старту будет позже
КОЛОМНА (Московская область), 28 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье россиянин Павел Кулижников вошел в заявку на чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, но решение по его старту на турнире будет озвучено позже, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Кулижников пропустил старт на чемпионате России в Коломне
«По составу у нас более или менее ясно. Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной», — сказал Дорофеев журналистам.
В классическом многоборье на январский чемпионат Европы будут заявлены Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Граф, (запасная Елизавета Казелина), Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов (запасной Сергей Грязцов), сообщили в
Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter