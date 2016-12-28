Конькобежец Юсков стал чемпионом России на дистанции 1000 м

Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков стал победителем соревнований на дистанции 1000 м. Серебро завоевал Алексей Есин. Третье место занял Руслан Мурашов.



Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна

Мужчины. 1000 м

1. Денис Юсков (Москва) — 1.09,17.

2. Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — 1.09,82.

3. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 1.10,30.

4. Михаил Казелин (Московская область) — 1.10,53.

5. Михаил Козлов (Пермский край) — 1.10,58.

6. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 1.10,76.