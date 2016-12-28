Андрей Максимов: Допинга в сборной России по шорт-треку быть не может

Неделей ранее шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленном ее главой Ричардом Маклареном. Напрямую имя Ана в тексте доклада Макларена не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом этого дела.

«Я по этому поводу даже не переживаю, — ответил Максимов на вопрос, насколько тяжело готовить команду к Олимпийским играм 2018 года на фоне постоянных разбирательств WADA. — Потому что уверен и знаю, что наши спортсмены (шорт-трекисты) все чистые. Ну не может быть в сборной России по шорт-треку допинга. Пусть боятся те, кто допинг принимал, а нам не за что опасаться. Раньше пытались обвинить наших спортсменов в применении мельдония, потом выяснилось, что это было ошибочное мнение».