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27 декабря 2016, 17:35 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Лидеры сборной России по шорт-треку пробились в четвертьфинал ЧР в многоборье

Ведущие шорт-трекисты сборной России квалифицировались в четвертьфинал национального чемпионата.

Чемпионат России в многоборье стартовал во вторник во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Победитель турнира напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине. В среду и четверг на первенстве страны состоятся финальные забеги.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийские чемпионы Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, а также Александр Шульгинов, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина успешно прошли квалификационные забеги.
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Шорт-трекист Елистратов: Лед на катке в олимпийском Канныне схож с сочинским

НОВОГОРСК (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Структура льда во дворце в южнокорейском Канныне, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку, схожа с той, что в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов.
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