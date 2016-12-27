Лидеры сборной России по шорт-треку пробились в четвертьфинал ЧР в многоборье

Чемпионат России в многоборье стартовал во вторник во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Победитель турнира напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине. В среду и четверг на первенстве страны состоятся финальные забеги.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийские чемпионы Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, а также Александр Шульгинов, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина успешно прошли квалификационные забеги.