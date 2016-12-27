Лидеры сборной России по шорт-треку пробились в четвертьфинал ЧР в многоборье
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шорт-трекисты сборной России квалифицировались в четвертьфинал национального чемпионата.
Чемпионат России в многоборье стартовал во вторник во дворце зимних видов спорта
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийские чемпионы Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, а также Александр Шульгинов, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина успешно прошли квалификационные забеги.
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