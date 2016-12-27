Восстановившийся от травмы шорт-трекист Козлов заявил, что не выступит в этом сезоне
Российский
шорт-трекист Артем Козлов, получивший тяжелую травму во время чемпионата мира 2016 года в Южной Корее, но прошедший курс восстановления, заявил агентству «Р-Спорт», что не примет участия в соревнованиях сезона-2016/17.
Козлов получил перелом левой берцовой кости во время квалификационного забега на чемпионате мира в Сеуле, состоявшемся в марте. В календаре
«С учетом того, что мои тренировки направлены на возобновление спортивной формы, у меня нет цели выступить на соревнованиях этого сезона. Мне сказали, что в этом цикле мы набираем форму и занимаемся скоростью. Выступать буду в следующем сезоне, — сказал Козлов. — Хромать уже перестал, нога болит меньше, дает о себе знать только при интенсивной работе».
К полноценным тренировкам Козлов, по его признанию, приступил в начале декабря. «В ноябре я делал процентов 30−50 от той работы, что выполняла команда, а сейчас уже работаю на все сто. Летом я сильно переживал, что не смогу конкурировать в сборной», — добавил спортсмен.
«Конечно, нехорошо, что так случилось, но эта травма дала мне время, чтобы отдохнуть, дабы подготовиться к
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