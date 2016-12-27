Восстановившийся от травмы шорт-трекист Козлов заявил, что не выступит в этом сезоне

Козлов получил перелом левой берцовой кости во время квалификационного забега на чемпионате мира в Сеуле, состоявшемся в марте. В календаре шорт-трекистов текущего сезона впереди имеются основные старты — чемпионат Европы в Турине, который пройдет в январе, и чемпионат мира в Роттердаме, который состоится в марте.

«С учетом того, что мои тренировки направлены на возобновление спортивной формы, у меня нет цели выступить на соревнованиях этого сезона. Мне сказали, что в этом цикле мы набираем форму и занимаемся скоростью. Выступать буду в следующем сезоне, — сказал Козлов. — Хромать уже перестал, нога болит меньше, дает о себе знать только при интенсивной работе».

К полноценным тренировкам Козлов, по его признанию, приступил в начале декабря. «В ноябре я делал процентов 30−50 от той работы, что выполняла команда, а сейчас уже работаю на все сто. Летом я сильно переживал, что не смогу конкурировать в сборной», — добавил спортсмен.