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27 декабря 2016, 16:17 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Восстановившийся от травмы шорт-трекист Козлов заявил, что не выступит в этом сезоне

Российский шорт-трекист Артем Козлов, получивший тяжелую травму во время чемпионата мира 2016 года в Южной Корее, но прошедший курс восстановления, заявил агентству «Р-Спорт», что не примет участия в соревнованиях сезона-2016/17.

Козлов получил перелом левой берцовой кости во время квалификационного забега на чемпионате мира в Сеуле, состоявшемся в марте. В календаре шорт-трекистов текущего сезона впереди имеются основные старты — чемпионат Европы в Турине, который пройдет в январе, и чемпионат мира в Роттердаме, который состоится в марте.

«С учетом того, что мои тренировки направлены на возобновление спортивной формы, у меня нет цели выступить на соревнованиях этого сезона. Мне сказали, что в этом цикле мы набираем форму и занимаемся скоростью. Выступать буду в следующем сезоне, — сказал Козлов. — Хромать уже перестал, нога болит меньше, дает о себе знать только при интенсивной работе».

К полноценным тренировкам Козлов, по его признанию, приступил в начале декабря. «В ноябре я делал процентов 30−50 от той работы, что выполняла команда, а сейчас уже работаю на все сто. Летом я сильно переживал, что не смогу конкурировать в сборной», — добавил спортсмен.

«Конечно, нехорошо, что так случилось, но эта травма дала мне время, чтобы отдохнуть, дабы подготовиться к чему-то большему, — отметил он. — С каждой неделей, с каждым днем потихоньку форму набираю, чувствую, что скорость легче переносится, длительнее куски дистанции проезжаю, и это как-то успокаивает. Сейчас я просто тренируюсь, делаю, что говорит тренер. Берегу себя, потому что лишний вывих или неуклюжее падение исключат меня из соревнований и на следующий год. В ноге у меня стоит пластина, и падений нужно избегать».
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