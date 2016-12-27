Конькобежец Юсков не стартует на 10 км на ЧР, но намерен пробежать масс-старт

Юсков стал третьим на дистанции 5000 м, а в первый день соревнований победил на 1500 м.

«Я пока работаю еще над “пятеркой”, только набираю объем, остается только переварить все это. Трудновато пока дается, — сказал Юсков корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Завтра я побегу 1000 м, на 10 000 м не стартую, но намерен пробежать масс-старт».

Чемпионат России на отдельных дистанциях завершится в Коломне 29 декабря.