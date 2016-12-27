Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28273592/
27 декабря 2016, 15:44 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Юсков не стартует на 10 км на ЧР, но намерен пробежать масс-старт

КОЛОМНА (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не стартует на дистанции 10 000 м на чемпионате России в Коломне, но намерен пробежать масс-старт.

Юсков стал третьим на дистанции 5000 м, а в первый день соревнований победил на 1500 м.

«Я пока работаю еще над “пятеркой”, только набираю объем, остается только переварить все это. Трудновато пока дается, — сказал Юсков корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Завтра я побегу 1000 м, на 10 000 м не стартую, но намерен пробежать масс-старт».

Чемпионат России на отдельных дистанциях завершится в Коломне 29 декабря.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Конькобежка Лобышева заявила, что ей нужно больше стартов для дальнейшего прогресса

КОЛОМНА (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Екатерина Лобышева заявила, что пока ей не хватает соревновательной практики для дальнейшего прогресса в результатах после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года