Конькобежец Юсков не стартует на 10 км на ЧР, но намерен пробежать масс-старт
КОЛОМНА (Московская область), 27 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не стартует на дистанции 10 000 м на чемпионате России в Коломне, но намерен пробежать масс-старт.
Юсков стал третьим на дистанции 5000 м, а в первый день соревнований победил на 1500 м.
«Я пока работаю еще над “пятеркой”, только набираю объем, остается только переварить все это. Трудновато пока дается, — сказал Юсков корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Завтра я побегу 1000 м, на 10 000 м не стартую, но намерен пробежать масс-старт».
Чемпионат России на отдельных дистанциях завершится в Коломне 29 декабря.
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