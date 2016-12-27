Конькобежка Лобышева заявила, что ей нужно больше стартов для дальнейшего прогресса
КОЛОМНА (Московская область), 27 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Екатерина Лобышева заявила, что пока ей не хватает соревновательной практики для дальнейшего прогресса в результатах после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка.
Лобышева победила на дистанции 1500 м на чемпионате страны в Коломне, который является квалификационным для участия в февральском чемпионате мира на отдельных дистанциях и январском чемпионате Европы в многоборье.
«Я очень рада, что вернула себе титул чемпионки России на дистанции 1500 м. Фокус был именно на нее,
Лобышева призналась, что по ходу первого полноценного международного сезона после рождения ребенка сильно скучает по дочери. «У нас в начале сезона были вылеты в Китай и Японию. Первую неделю я еще держалась, но в Японии меня такая тоска взяла! Иной раз поговорим по скайпу, выхожу оттуда, и слезы на глазах. Боялась, что она обидится на меня, по скайпу звала меня домой. Я ей отвечала, что скоро буду дома. Купила подарки, надо ведь извиниться, но она так обрадовалась, когда меня увидела, обняла. Никаких подарков не надо», — добавила Лобышева.
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