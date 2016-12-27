Конькобежка Лобышева заявила, что ей нужно больше стартов для дальнейшего прогресса

Лобышева победила на дистанции 1500 м на чемпионате страны в Коломне, который является квалификационным для участия в февральском чемпионате мира на отдельных дистанциях и январском чемпионате Европы в многоборье.

«Я очень рада, что вернула себе титул чемпионки России на дистанции 1500 м. Фокус был именно на нее, все-таки на 1000 м я много проигрываю на разгоне, круги делаю такие же, но это отставание по разгону уже сложно потом отыграть. Я ставлю себе задачу отобраться на чемпионат Европы по спринту, а там как получится. Мне это важно еще и потому, что мне сейчас очень нужен соревновательный опыт. Чемпионат Европы в этом плане может стать хорошим подспорьем, и паузы в соревнованиях не будет. Мне не хватает сейчас соревновательной практики, я постепенно набираю в скорости, и не хотелось бы, чтобы этот прогресс останавливался», — сказала Лобышева корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Лобышева призналась, что по ходу первого полноценного международного сезона после рождения ребенка сильно скучает по дочери. «У нас в начале сезона были вылеты в Китай и Японию. Первую неделю я еще держалась, но в Японии меня такая тоска взяла! Иной раз поговорим по скайпу, выхожу оттуда, и слезы на глазах. Боялась, что она обидится на меня, по скайпу звала меня домой. Я ей отвечала, что скоро буду дома. Купила подарки, надо ведь извиниться, но она так обрадовалась, когда меня увидела, обняла. Никаких подарков не надо», — добавила Лобышева.