Лобышева заявила, что не сомневается в чистоте сборной России по конькобежному спорту

МОК объявил об этом решении после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), где говорится о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте.

«Я себя чувствую уверенно, — сказала Лобышева, комментируя корреспонденту агентства “Р-Спорт” решение МОК перепроверить допинг-пробы с Олимпийских игр в Ванкувере. — У нас команда чистая, и даже если сейчас начнут обвинять кого-то, отвечу — не может такого быть. Не поверю в такие обвинения. Это политические игры, а страдают спортсмены».

Лобышева дважды становилась бронзовым призером Игр в командной гонке — на Олимпиаде 2006 года в Турине и в Сочи-2014.