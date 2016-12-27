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27 декабря 2016, 15:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Лобышева заявила, что не сомневается в чистоте сборной России по конькобежному спорту

КОЛОМНА (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева заявила, что не сомневается в чистоте спортсменов сборной России по конькобежному спорту и уверенно себя чувствует в ситуации, когда Международный олимпийский комитет (МОК) решил проверить все допинг-пробы россиян с Игр-2010 и Игр-2014.

МОК объявил об этом решении после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), где говорится о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте.

«Я себя чувствую уверенно, — сказала Лобышева, комментируя корреспонденту агентства “Р-Спорт” решение МОК перепроверить допинг-пробы с Олимпийских игр в Ванкувере. — У нас команда чистая, и даже если сейчас начнут обвинять кого-то, отвечу — не может такого быть. Не поверю в такие обвинения. Это политические игры, а страдают спортсмены».

Лобышева дважды становилась бронзовым призером Игр в командной гонке — на Олимпиаде 2006 года в Турине и в Сочи-2014.
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