Конькобежец Семериков победил на дистанции 5000 метров на ЧР в Коломне

Семериков во вторник стал лучшим с результатом 6 минут 24,77 секунды. Второе место занял Даниил Синицин (6.28,64). Третий результат у Дениса Юскова (6.34,28).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 1500 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.