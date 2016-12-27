Граф: Российские конькобежцы сейчас находятся под большим давлением

Граф на чемпионате России на отдельных дистанциях в Коломне стала третьей на дистанции 3000 м и второй на дистанции 1500 м. Ранее после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена было объявлено о том, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2012 и 2014 годов.

«Периодически у нас меняется пьедестал на дистанции 3000 метров и я ценю то, что стою на пьедестале, но, конечно, хочется выигрывать, — сказала Граф. — Сезон длинный, и мы должны бороться не только на внутреннем уровне, но и на международном. Сейчас мы находимся под большим давлением в связи со всеми этими скандалами. Но мы лучшие, мы гордость страны и должны бороться, защищать честь сборной».

«Мы и после Олимпиады сдавали кучу допинг-проб и уже давно, после закрытия РУСАДА, нас проверяют только международные инстанции. К нам как к спортсменам тут не может возникнуть вопросов. Если зайти в свой личный кабинет в АДАМС, там все пробы отрицательные, нам нечего бояться. Пусть перепроверяют наши пробы», — добавила спортсменка.

Чемпионат России в Коломне является квалификационным для участия в ряде стартов, в том числе в чемпионате Европы в многоборье, который пройдет в январе в голландском Херенвене.

«Для того, чтобы бежать многоборье на высоком уровне, мне нужно специально готовить “пятерку”. Сейчас мы не были в своей работе на ней сфокусированы, больше был фокус на средние дистанции, на командную гонку. Даже если я хорошо пробегу “полуторку” и “тройку”, но на “пятерке” все равно проиграю много. Надеюсь, конечно, участвовать в чемпионате Европы и буду бороться, но будет тяжеловато», — добавила Граф.