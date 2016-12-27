Шорт-трекист Елистратов: Лед на катке в олимпийском Канныне схож с сочинским
НОВОГОРСК (Московская область), 27 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Структура льда во дворце в южнокорейском Канныне, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку, схожа с той, что в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов.
Четвертый этап Кубка мира прошел
«Ощущение Олимпиады в Канныне присутствовало. Остается год с небольшим, а там уже все готово к Играм, в частности, ледовый дворец. Единственное, не ясно, где мы будем там жить, потому что Олимпийской деревни не видели, ведь во время этапа Кубка мира жили в другом месте, в 45 минутах езды от катка. Сам ледовый дворец красивый и большой,
Собеседнику агентства в южнокорейском городе понравилось. «Красиво, хорошо. Обслуживающий персонал отличный. Удивительно, но на этом олимпийском объекте у меня ни разу никто не проверил аккредитацию, я ее даже из сумки не доставал, — обратил он внимание. — Я вспоминаю Сочи за год до Игр, так нас там то и дело тщательно проверяли, то на одном контроле, то на другом. Многие иностранные спортсмены на нашем этапе Кубка мира раздраженно к этому относились. Наверное, это были меры необходимости, но в Корее с этим делом намного все спокойнее».
«На удивление рядом с катком находится бейсбольная площадка, легкоатлетический стадион, небольшая арена для керлинга», — добавил Елистратов.
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