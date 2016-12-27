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27 декабря 2016, 13:59 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Шорт-трекист Елистратов: Лед на катке в олимпийском Канныне схож с сочинским

НОВОГОРСК (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Структура льда во дворце в южнокорейском Канныне, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку, схожа с той, что в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов.

Четвертый этап Кубка мира прошел 16—18 декабря в Канныне, соревнования носили статус тестовых перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане, которые состоятся с 9 по 25 февраля. Елистратов выиграл на олимпийском катке серебро на дистанции 1000 метров и бронзу на 1500 м.

«Ощущение Олимпиады в Канныне присутствовало. Остается год с небольшим, а там уже все готово к Играм, в частности, ледовый дворец. Единственное, не ясно, где мы будем там жить, потому что Олимпийской деревни не видели, ведь во время этапа Кубка мира жили в другом месте, в 45 минутах езды от катка. Сам ледовый дворец красивый и большой, чем-то похож на “Айсберг” в Сочи, даже структура льда схожая. По крайней мере, у меня такие ощущения, — сказал Елистратов. — Город Каннын — небольшой, чистый и ухоженный. Море в пяти минутах от того места, где мы жили».

Собеседнику агентства в южнокорейском городе понравилось. «Красиво, хорошо. Обслуживающий персонал отличный. Удивительно, но на этом олимпийском объекте у меня ни разу никто не проверил аккредитацию, я ее даже из сумки не доставал, — обратил он внимание. — Я вспоминаю Сочи за год до Игр, так нас там то и дело тщательно проверяли, то на одном контроле, то на другом. Многие иностранные спортсмены на нашем этапе Кубка мира раздраженно к этому относились. Наверное, это были меры необходимости, но в Корее с этим делом намного все спокойнее».

«На удивление рядом с катком находится бейсбольная площадка, легкоатлетический стадион, небольшая арена для керлинга», — добавил Елистратов.
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