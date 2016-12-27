Шорт-трекист Елистратов: Лед на катке в олимпийском Канныне схож с сочинским

Четвертый этап Кубка мира прошел 16—18 декабря в Канныне, соревнования носили статус тестовых перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане, которые состоятся с 9 по 25 февраля. Елистратов выиграл на олимпийском катке серебро на дистанции 1000 метров и бронзу на 1500 м.

«Ощущение Олимпиады в Канныне присутствовало. Остается год с небольшим, а там уже все готово к Играм, в частности, ледовый дворец. Единственное, не ясно, где мы будем там жить, потому что Олимпийской деревни не видели, ведь во время этапа Кубка мира жили в другом месте, в 45 минутах езды от катка. Сам ледовый дворец красивый и большой, чем-то похож на “Айсберг” в Сочи, даже структура льда схожая. По крайней мере, у меня такие ощущения, — сказал Елистратов. — Город Каннын — небольшой, чистый и ухоженный. Море в пяти минутах от того места, где мы жили».

Собеседнику агентства в южнокорейском городе понравилось. «Красиво, хорошо. Обслуживающий персонал отличный. Удивительно, но на этом олимпийском объекте у меня ни разу никто не проверил аккредитацию, я ее даже из сумки не доставал, — обратил он внимание. — Я вспоминаю Сочи за год до Игр, так нас там то и дело тщательно проверяли, то на одном контроле, то на другом. Многие иностранные спортсмены на нашем этапе Кубка мира раздраженно к этому относились. Наверное, это были меры необходимости, но в Корее с этим делом намного все спокойнее».

«На удивление рядом с катком находится бейсбольная площадка, легкоатлетический стадион, небольшая арена для керлинга», — добавил Елистратов.