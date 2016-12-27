Конькобежец Есин признался, что его бег на 1000 м пока оставляет желать лучшего
КОЛОМНА (Московская область), 27 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Алексей Есин признался, что его выступление на дистанции 1000 м пока оставляет желать лучшего.
Есин во вторник стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате России, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы в многоборье. Спринтеры квалифицируются на этот турнир по сумме очков на дистанции 500+1000 м.
«Сегодня “пятисотка” была получше, но все равно еще не так как хотелось бы. Есть еще помарки. “Тысяча” моя пока получается не самым лучшим образом. Пытаюсь исправить эту ситуацию и набрать все то, что мне для нее нужно», — сказал Есин журналистам.
Чемпионат Европы в многоборье пройдет
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