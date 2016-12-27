Конькобежец Есин признался, что его бег на 1000 м пока оставляет желать лучшего

Есин во вторник стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате России, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы в многоборье. Спринтеры квалифицируются на этот турнир по сумме очков на дистанции 500+1000 м.

«Сегодня “пятисотка” была получше, но все равно еще не так как хотелось бы. Есть еще помарки. “Тысяча” моя пока получается не самым лучшим образом. Пытаюсь исправить эту ситуацию и набрать все то, что мне для нее нужно», — сказал Есин журналистам.