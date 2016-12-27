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27 декабря 2016, 13:32 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Есин признался, что его бег на 1000 м пока оставляет желать лучшего

КОЛОМНА (Московская область), 27 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Алексей Есин признался, что его выступление на дистанции 1000 м пока оставляет желать лучшего.

Есин во вторник стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате России, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы в многоборье. Спринтеры квалифицируются на этот турнир по сумме очков на дистанции 500+1000 м.

«Сегодня “пятисотка” была получше, но все равно еще не так как хотелось бы. Есть еще помарки. “Тысяча” моя пока получается не самым лучшим образом. Пытаюсь исправить эту ситуацию и набрать все то, что мне для нее нужно», — сказал Есин журналистам.

Чемпионат Европы в многоборье пройдет 6—8 января в голландском Херенвене. «Конечно, на чемпионат Европы хочется, для того мы здесь и отбираемся. Ну, а по этим всем нападкам, которые есть за последнее время как-то подуспокоился, что ли. Сейчас уже все равно, что будут говорить. Мы честны перед всеми и перед собой в первую очередь», — сказал Есин комментируя ситуацию по отношению к российским конькобежцам в Херенвене, где на декабрьском этапе Кубка мира команда оказалась под психологическим прессингом со стороны местных СМИ в связи с публикацией второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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