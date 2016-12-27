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27 декабря 2016, 13:32 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Лобышева победила на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт. Екатерина Лобышева одержала победу на дистанции 1500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне.

Во вторник Лобышева победила с результатом 1 минута 57,64 секунды. Второй стала Ольга Граф, результат которой 1 минута 57,94 секунды. Замкнула тройку Екатерина Шихова (1.58,29).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 3000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.

Также чемпионат России является квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
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