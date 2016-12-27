Конькобежка Лобышева победила на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне

Во вторник Лобышева победила с результатом 1 минута 57,64 секунды. Второй стала Ольга Граф, результат которой 1 минута 57,94 секунды. Замкнула тройку Екатерина Шихова (1.58,29).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 3000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.