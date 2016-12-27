Конькобежец Мурашов победил на дистанции 500 м на ЧР в Коломне
В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту.
Руслан Мурашов стал победителем соревнований на дистанции 500 м. Второе место занял Алексей Есин. Тройку призёров замкнул Денис Коваль.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 500 м
1. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,79.
2. Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — 35,26.
3. Денис Коваль (Санкт-Петербург — Иркутская область) — 35,41.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область) — 35,50.
5. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 35,69.
6. Михаил Казелин (Московская область) — 35,73.
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