Конькобежец Мурашов победил на дистанции 500 м на ЧР в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, решение по его участию в чемпионате Европы будет приниматься позднее, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.