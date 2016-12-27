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27 декабря 2016, 12:56 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Конькобежец Мурашов победил на дистанции 500 м на ЧР в Коломне

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту.

Руслан Мурашов стал победителем соревнований на дистанции 500 м. Второе место занял Алексей Есин. Тройку призёров замкнул Денис Коваль.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 500 м
1. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,79.
2. Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — 35,26.
3. Денис Коваль (Санкт-Петербург — Иркутская область) — 35,41.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область) — 35,50.
5. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 35,69.
6. Михаил Казелин (Московская область) — 35,73.
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КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, решение по его участию в чемпионате Европы будет приниматься позднее, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
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