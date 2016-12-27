Чемпионат России по шорт-треку стартует в подмосковном Новогорске

Соревнования пройдут в Новогорске 27—29 декабря . Чемпионат Европы состоится 13—15 января в итальянском Турине.

Ан и Елистратов — фавориты, Мигунов не приехал

Мужская сборная России на сей раз соберется на национальном чемпионате практически в полном составе, включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийских чемпионов в эстафете Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Руслана Захарова.

Не будет члена олимпийской сборной, а впоследствии лучшего спринтера Кубка мира двух последних сезонов Дмитрия Мигунова из-за невключения его в состав команды, готовящейся в рамках централизованной подготовки под руководством главного тренера Андрея Максимова. Мигунов тем временем работает в Польше с экс-рулевым россиян Себастьяном Кросом. «Дима не примет участия в чемпионате России, так как он много пропустил и ему необходимо набрать форму», — сказал Крос, согласившись, что таким образом не может идти и речи о выступлении спортсмена на чемпионатах Европы и мира.

Фаворитами чемпионата как в борьбе за титул в многоборье, так и на отдельных дистанциях являются Ан и Елистратов. Оба находятся в форме благодаря регулярному участию в этапах Кубка мира, правда, оба пока не побеждали на Кубке мира в сезоне.

За четыре этапа (на каждом по четыре индивидуальные дистанции) Ан дважды стал бронзовым призером на дистанции 500 метров, Елистратов шесть раз оказывался на пьедестале (четырежды на 1500 м и по разу на 500 и 1000 м).

Однако сам абсолютный чемпион Европы не склонен драматизировать ситуацию. «Все сразу хотят первого места! Много кто мне уже сказал: “Надо первое место”. Надо, согласен. Но постепенно, помаленьку. Нормально все идет, я посмотрел, к чему ребята из других стран готовы, к чему я сам. Ничего сверхъестественного не увидел», — сказал Елистратов, подчеркнув, что главные старты предстоят ему на чемпионатах Европы и мира, а не на этапах Кубка мира.

Ан выступит на фоне слухов

Ан готовится к чемпионату под неприятным впечатлением от слухов, связанных с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена относительно расследований факта возможных антидопинговых нарушений во время Олимпийских игр в Сочи. Имя Ана не значится в открытых документах, но ряд СМИ предположил, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом в этом деле. Спортсмен заявил, что всегда соблюдал антидопинговый кодекс, и призвал Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить, имеется ли упоминание о нем в докладе.