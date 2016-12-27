Чемпионат России по шорт-треку стартует в подмосковном Новогорске
Чемпионат России по
шорт-треку в многоборье стартует в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» и станет отборочным турниром на попадание в состав национальной сборной на чемпионат Европы.
Соревнования пройдут в Новогорске
Ан и Елистратов — фавориты, Мигунов не приехал
Мужская сборная России на сей раз соберется на национальном чемпионате практически в полном составе, включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийских чемпионов в эстафете Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Руслана Захарова.
Не будет члена олимпийской сборной, а впоследствии лучшего спринтера Кубка мира двух последних сезонов Дмитрия Мигунова
Фаворитами чемпионата как в борьбе за титул в многоборье, так и на отдельных дистанциях являются Ан и Елистратов. Оба находятся в форме благодаря регулярному участию в этапах Кубка мира, правда, оба пока не побеждали на Кубке мира в сезоне.
За четыре этапа (на каждом по четыре индивидуальные дистанции) Ан дважды стал бронзовым призером на дистанции 500 метров, Елистратов шесть раз оказывался на пьедестале (четырежды на 1500 м и по разу на 500 и 1000 м).
Однако сам абсолютный чемпион Европы не склонен драматизировать ситуацию. «Все сразу хотят первого места! Много кто мне уже сказал: “Надо первое место”. Надо, согласен. Но постепенно, помаленьку. Нормально все идет, я посмотрел, к чему ребята из других стран готовы, к чему я сам. Ничего сверхъестественного не увидел», — сказал Елистратов, подчеркнув, что главные старты предстоят ему на чемпионатах Европы и мира, а не на этапах Кубка мира.
Ан выступит на фоне слухов
Ан готовится к чемпионату под неприятным впечатлением от слухов, связанных с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена относительно расследований факта возможных антидопинговых нарушений во время Олимпийских игр в Сочи. Имя Ана не значится в открытых документах, но ряд СМИ предположил, что лидер сборной России по
В соревнованиях женщин главным претендентом на победу выглядит Екатерина Константинова, практически на равных соперничающая сейчас с двукратной чемпионкой Европы Софьей Просвирновой, которая не выступит в Новогорске
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