Крос: Мигунов попытается выступать за другую сборную, если будет не нужен России

Летом Мигунов сообщил, что он был отстранен от сборной России без объяснения причин. Также спортсмен заявил, что если он не найдет возможности тренироваться, то это будет означать завершение карьеры. Позже президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил «Р-Спорт», что об отстранении спортсмена речи не идет, и шорт-трекист будет иметь возможность оказаться в национальной команде в результате отборочных стартов.

«Получение польского паспорта может стать одним из вариантов, но сейчас об этом нет разговора. Первостепенной целью является возвращение в хорошую форму, тогда Мигунов сможет выступать и за сборную России. Но если Союз конькобежцев России не захочет сохранить его, то он попытается найти другую возможность. У него есть потенциал добиваться серьезных успехов, поэтому если не в России, то где-то еще», — сказал Крос по телефону.

«Мигунов сейчас работает вместе со мной в Польше, старается восстановить свою форму и вернуться к полноценному тренировочному процессу, поскольку он не тренировался несколько месяцев. Он пока не может участвовать в соревнованиях. Он хотел поехать на чемпионат России, но понимал, что не может этого делать, поскольку он не принимал участия в этапах кубка России», — добавил собеседник агентства.

«На чемпионате Европы он также не сможет участвовать, поскольку для этого необходимо выступить на чемпионате России, чтобы быть выбранным в сборную. Он потерял в форме, но это нормально, потому что он не тренировался. Но у него есть мастерство, поэтому это просто вопрос времени, когда он вернется на прежний уровень», — резюмировал Крос.