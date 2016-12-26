Ольга Фаткулина: Никогда не употребляла допинг. Печально, что на меня наговаривают

«Когда отвечаешь на такие вопросы, то теряешься, даже эмоции сложно выразить. Я никогда не употребляла запрещенных веществ, и меня печалит, что на меня наговаривают. Хочется подойти и разобраться, но понимаю, что ничего не докажешь, со всеми не разберешься. Пусть этим занимаются соответствующие структуры», — цитирует Фаткулину «Р-Спорт».

На данный момент неизвестно, упомянута ли Фаткулина в докладе, но несколько СМИ сообщили, что ее имя может быть в нем. 26-летняя Ольга Фаткулина — серебряный призер Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира на дистанции 1000 метров.