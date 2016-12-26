Конькобежке Асеевой на ЧР в Коломне вернули медали, украденные 2 года назад

Медали Асеевой были украдены из ее квартиры в Муроме, а позднее найдены в московском метрополитене. Опознать медали удалось благодаря маркировке от конькобежного центра «Коломна», где зачастую проводятся ключевые для спортсменов соревнования внутреннего календаря. Позднее в социальных сетях Конькобежного центра появилось сообщение от Юлии Фетисовой — муж ее сестры, полицейский, нашел пакет с медалями в метро, оставалось разыскать их владельца. В соцсетях коломенцам по сохранившимся протоколам «опознать» медали помогли болельщики конькобежного спорта.

«Выяснилось, что мои медали были найдены в метро. В московском метро! Как они там оказались, остается только догадываться! Но их нашли! Юлия Фетисова оказалось доброй, душевной девушкой, сама занимается спортом и понимает, насколько важны эти медали для спортсмена. Она выложила фотографии медалей в соцсетях, добрые люди начали искать по протоколам и в итоге нашли меня», — сообщила Асеева корреспонденту агентства «Р-Спорт».