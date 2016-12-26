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26 декабря 2016, 16:23 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Тренер: Конькобежец Кулижников пропустит ЧР из-за травмы, решение по ЧЕ будет позже

КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, решение по его участию в чемпионате Европы будет приниматься позднее, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Кулижников не попал в заявку на второй день чемпионата России в Коломне, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. На этапе Кубка мира в Херенвене Кулижников из-за полученного повреждения не стартовал на дистанции 1000 м.

«Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит, — сказал Дорофеев корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже».

«Ключевая часть сезона будет позднее, с чемпионатом мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. Мы сфокусированы именно на этом. Плюс ко всему чемпионат Европы для спринтеров новый старт, а нам хотелось бы, особенно в этой ситуации в связи с травмой, не форсировать подготовку к январскому чемпионату Европы, а спокойно провести блок работы к чемпионату мира, как это делалось всегда в январе», — добавил он.

Чемпионат Европы в многоборье, который впервые в истории будет проводиться и на спринтерских дистанциях, пройдет в голландском Херенвене в январе 2017 года, чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в южнокорейском Канныне 9—12 февраля. Чемпионат России является квалификационным для участия в этих турнирах, но тренерский штаб сборной России оставляет за собой право включить спортсмена в состав команды с учетом его результатов на первых этапах Кубка мира.
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