Тренер: Конькобежец Кулижников пропустит ЧР из-за травмы, решение по ЧЕ будет позже

Кулижников не попал в заявку на второй день чемпионата России в Коломне, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. На этапе Кубка мира в Херенвене Кулижников из-за полученного повреждения не стартовал на дистанции 1000 м.

«Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит, — сказал Дорофеев корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже».

«Ключевая часть сезона будет позднее, с чемпионатом мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. Мы сфокусированы именно на этом. Плюс ко всему чемпионат Европы для спринтеров новый старт, а нам хотелось бы, особенно в этой ситуации в связи с травмой, не форсировать подготовку к январскому чемпионату Европы, а спокойно провести блок работы к чемпионату мира, как это делалось всегда в январе», — добавил он.