Тренер: Конькобежец Кулижников пропустит ЧР из-за травмы, решение по ЧЕ будет позже
КОЛОМНА (Московская область), 26 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, решение по его участию в чемпионате Европы будет приниматься позднее, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Кулижников не попал в заявку на второй день чемпионата России в Коломне, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. На этапе Кубка мира в Херенвене Кулижников
«Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит, — сказал Дорофеев корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже».
«Ключевая часть сезона будет позднее, с чемпионатом мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. Мы сфокусированы именно на этом. Плюс ко всему чемпионат Европы для спринтеров новый старт, а нам хотелось бы, особенно в этой ситуации в связи с травмой, не форсировать подготовку к январскому чемпионату Европы, а спокойно провести блок работы к чемпионату мира, как это делалось всегда в январе», — добавил он.
Чемпионат Европы в многоборье, который впервые в истории будет проводиться и на спринтерских дистанциях, пройдет в голландском Херенвене в январе 2017 года, чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в южнокорейском Канныне
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