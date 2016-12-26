Конькобежка Анна Юракова победила на дистанции 3000 м на чемпионате России в Коломне

В понедельник Юракова финишировала со временем 4 минуты 6,61 секунды. Второй результат показала Наталья Воронина (4.08,13). Третье место у Ольги Граф (4.13,52).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 1500 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.