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26 декабря 2016, 13:57 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне.

Юсков в понедельник показал на финише лучшее время — 1 минута 45,74 секунды. Вторым стал Сергей Трофимов (1.47,21). Замкнул тройку Даниил Синицин (1.47,71).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 5000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.

Также чемпионат России является квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
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КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, решение по его участию в чемпионате Европы будет приниматься позднее, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
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