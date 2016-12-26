Конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне

Юсков в понедельник показал на финише лучшее время — 1 минута 45,74 секунды. Вторым стал Сергей Трофимов (1.47,21). Замкнул тройку Даниил Синицин (1.47,71).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 5000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира на соответствующей дистанции.