Ольга Фаткулина победила на дистанции 500 м на ЧР по конькобежному спорту в Коломне

Фаткулина в понедельник победила со временем 38,32 секунды. Второй результат показала Дарья Качанова (38,57 секунды). Замкнула тройку Надежда Асеева (38,62).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 1000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира (на соответствующей дистанции).