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26 декабря 2016, 13:00 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Ольга Фаткулина победила на дистанции 500 м на ЧР по конькобежному спорту в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне.

Фаткулина в понедельник победила со временем 38,32 секунды. Второй результат показала Дарья Качанова (38,57 секунды). Замкнула тройку Надежда Асеева (38,62).

В состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдет с 6 по 8 января в голландском Херенвене, могут быть включены обладатель лучшей суммы очков на этой дистанции и на дистанции 1000 метров. Допускается включение спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на Кубке мира (на соответствующей дистанции).

Также чемпионат России является квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
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