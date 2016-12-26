Гуляев: Будем проводить все старты в Нидерландах, и участвовать будут голландцы

«Это даже комментировать не хочется. В моём понимании это абсолютно надуманные решения. Непонятно, с чем они связаны и чем аргументированы. Давайте тогда проводить все соревнования в Нидерландах, где участвовать будут только голландские конькобежцы. Полный бред, особенно на фоне того, что наших конькобежцев там упомянуты единицы. То есть о массовом характере нарушений, даже если они и были, говорить не приходится. И точно речь не может идти об организованной работе по применению допинга со стороны руководства конькобежного спорта. И после этого у Челябинска отбирают этап Кубка мира… Иначе как бредом я это назвать не могу!» — приводят слова Гуляева «Известия».