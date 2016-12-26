Предновогодний лед: чемпионат России по конькобежному спорту стартует в Коломне

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в формате, соответствующем новому для чемпионатов мира — с одной дистанцией 500 м. Так как теперь олимпийский чемпион, как и чемпион мира на отдельных дистанциях на «пятисотке» определяется по одному старту, а не на двух, как это было ранее, то и чемпион России будет выявлен согласно этому регламенту. Были внесены изменения и в формат чемпионата Европы, который теперь раз в два года будет проводиться не только в классическом, но и в спринтерском многоборье. Первый такой турнир состоится в голландском Херенвене уже в январе 2017 года. И, в том числе, по итогам чемпионата России будет сформирован состав на первый старт нового, предолимпийского года.

К чемпионату России конькобежцы успели выступить на четырех этапах Кубка мира, на каждом из которых поднимались на пьедестал. Наибольшее количество побед на старте сезона у Руслана Мурашова, одну победу успел одержать пропустивший один из этапов Кубка мира из-за повреждения мизинца трехкратный чемпион мира Денис Юсков. Неоднократно поднимался на подиум трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников. Среди призеров первых этапов Кубка мира участницы командного спринта (Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Надежда Асеева, Ангелина Голикова) и командной гонки (Ольга Граф, Наталья Воронина, Елизавета Казелина) в составе сборной России. Несколько раз поднималась на пьедестал Анна Юракова, выступающая на длинных дистанциях.

«На первом блоке этапов Кубка мира у нас получилось не всё, есть над чем работать. И это касается не только второго эшелона команды, но и первого тоже, в том числе лидеров — Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Руслана Мурашова. Это касается всей команды. Приятно нас удивила Анна Юракова, и радует поступательная линия вверх в результатах Сергея Трофимова, Сергея Грязцова, Виктора Лобаса», — заявил по итогам старта международного сезона главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Тренировка сборной России по конькобежному спортуПубликацию второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена конькобежцы пережили на этапе Кубка мира в голландском Херенвене, а к чемпионату России прибыла новость о том, что Международный союз конькобежцев решил в связи с обвинениями в адрес российского спорта и соответствующими рекомендациями Международного олимпийского комитета перенести финальный этап Кубка мира из Челябинска.

«Это все очень грустно и очень неожиданно, ведь совсем недавно Ян Дайкема давал весьма сдержанные комментарии. Возможно, на решение повлияло давление общественности, — сказал Юсков по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Невольно вспоминаешь политические тенденции, которые есть в мире. Непонятно, что происходит, и непонятно, что будет дальше. И от этого еще печальнее».

Но грустить конькобежцам особо некогда. Нужно бороться за шанс выступить на первом в истории чемпионате Европы сразу по двум видам многоборья, нужно квалифицироваться на чемпионат мира и все это необходимо сделать на чемпионате России в Коломне. В состав сборной на чемпионат Европы по итогам стартов в Коломне могут быть включены обладатели лучшей суммы баллов на дистанциях 500+1000 м в спринтерском многоборье и 1500+3000 м у женщин/1500+5000 у мужчин в классическом многоборье. Тренерский штаб сборной России оставляет за собой право включить спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на этапах Кубка мира в соответствующих видах программы.