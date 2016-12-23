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23 декабря 2016, 10:48 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Главе ИСУ стыдно, что Челябинск лишен финала Кубка мира по конькобежному спорту

По словам президента Международного союза конькобежцев Яна Дайкема, Челябинск был подходящим городом для соревнований.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президенту Международного союза конькобежцев (ИСУ) Яну Дайкема стыдно, что организации пришлось лишить Челябинск права на проведение финала Кубка мира по конькобежному спорта 2017 года. Слова Дайкема приводит портал nos.nl.

22 декабря ИСУ вынес решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10—12 марта 2017 года. Решение ИСУ было вызвано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), высказанными после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

«Для нас это было сложное решение. Челябинск был подходящим городом для соревнований. Нам реально стыдно, что там не сможет пройти финальный этап, но мы были обязаны это сделать (перенести этап)», — сказал Дайкема.
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