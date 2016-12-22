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22 декабря 2016, 23:02 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

ISU примет решение о проведении соревнований в РФ в сезоне-2017/18 в начале января

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение относительно проведений соревнований в России в сезоне-2017/18 в начале января, сообщается в релизе ISU.

В четверг глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию о том, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, который был запланирован на 10—12 марта 2017 года, отменен ISU в связи с рекомендациями МОК. Позже ISU в своем релизе также подтвердил отмену соревнований в Челябинске.

«Совет Международного союза конькобежцев пришел к выводу, что в это трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах было бы благоразумным не организовывать мероприятие ISU в России и поэтому изменил свою прежнюю позицию в этом отношении. Что касается соревнований, которые запланированы в России в течение сезона-2017/18, совет ISU решил внимательно следить за развитием событий и определиться с решением в начале 2017 года», — говорится в релизе.

Чемпионат Европы 2018 года — первый в истории на отдельных дистанциях — закреплен за Коломной, которая в 2015 году проводила чемпионат мира на отдельных дистанциях и получила высокие оценки от ISU. Соревнования в Коломне планируется провести с 5 по 7 января.

После решения ISU по турниру в Челябинске Кравцов заявил «Р-Спорт», что решение по поводу чемпионата Европы в Коломне будет приниматься позднее.
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