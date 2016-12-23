Челябинск лишился этапа Кубка мира по конькобежному спорту из-за доклада Макларена

Такое решение принял Международный союз конькобежцев по рекомендациям Международного олимпийского комитета, сообщают РИА Новости.

МОК после доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена продлил санкции в отношении проведения в России международных соревнований. Накануне был перенесен чемпионат мира по бобслею и скелетону из Сочи в Германию.

Напомним, Челябинск должен был быть первым в России, кто примет финал ISU Кубка мира по конькобежному спорту. Южный Урал одержал уверенную победу в конкурентной борьбе с мировыми конькобежными державами и лучшими стадионами мира. Состязания планировали провести в марте 2017 года в ледовом дворце «Уральская молния».