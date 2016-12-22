Скобликова назвала преступлением перенос из Челябинска финала Кубка мира

Финальный этап Кубка мира-2016/2017 в марте должен был пройти в Челябинске, но Международный союз конькобежцев (ISU) решил перенести его в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это очередная глупость, вред конькобежному спорту, вот и все. Никаких абсолютно замечаний никогда к проведению у нас турниров не было, всегда все команды мы прекрасно принимали, все было на очень и очень высоком уровне. Я как участница трех Олимпиад считаю, что это просто политический заказ. Во-первых, наш город, наша область любит конькобежный спорт, отобрать этап — это просто преступление», — сказала Скобликова по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Наш город всегда был одним из центром развития конькобежного спорта и об этом все знают. Есть, конечно, другие площадки — катки в Голландии, Норвегии… Но совесть надо иметь!», — сказала она.

МОК дал рекомендации о прекращении подготовки международных соревнований на территории России после доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Если кто-то где-то попался — тех и наказывайте. Не надо наказывать страну, город область и болельщиков, у нас ведь в городе так любят конькобежный спорт», — резюмировала она.

Соревнования должны были пройти на катке «Уральская молния», названном в честь Скобликовой — именно так ее называли во время спортивной карьеры.