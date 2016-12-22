Кравцов: СКР обсудит с ISU компенсацию потерь из-за переноса этапа КМ из Челябинска
Союз конькобежцев России (СКР) будет обсуждать с Международным союзом конькобежцев (ISU) вопрос о частичной компенсации потерь, вызванных переносом из Челябинска этапа Кубка мира, заявил агентству «Р-Спорт» глава СКР Алексей Кравцов.
В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.
«На
МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter