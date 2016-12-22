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22 декабря 2016, 21:37 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Кравцов: СКР обсудит с ISU компенсацию потерь из-за переноса этапа КМ из Челябинска

Союз конькобежцев России (СКР) будет обсуждать с Международным союзом конькобежцев (ISU) вопрос о частичной компенсации потерь, вызванных переносом из Челябинска этапа Кубка мира, заявил агентству «Р-Спорт» глава СКР Алексей Кравцов.

В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.

«На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили. Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь», — сказал Кравцов.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.
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