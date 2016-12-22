Кравцов: СКР обсудит с ISU компенсацию потерь из-за переноса этапа КМ из Челябинска

В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.

«На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили. Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь», — сказал Кравцов.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.