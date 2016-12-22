Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28227165/
22 декабря 2016, 21:37 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Решение по поводу ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне будет позднее

Решение по поводу чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года в Коломне будет приниматься позднее, заявил «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.

«По поводу чемпионата Европы в Коломне: решение будет приниматься позднее», — сказал Кравцов.

Чемпионат Европы 2018 года — первый в истории на отдельных дистанциях — закреплен за Коломной, которая в 2015 году проводила чемпионат мира на отдельных дистанциях и получила высокие оценки от ISU. Ранее ISU в своем пресс-релизе сообщил, что соревнования в Коломне планируется провести с 5 по 7 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой