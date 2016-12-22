Решение по поводу ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне будет позднее
Решение по поводу чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года в Коломне будет приниматься позднее, заявил «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.
«По поводу чемпионата Европы в Коломне: решение будет приниматься позднее», — сказал Кравцов.
Чемпионат Европы 2018 года — первый в истории на отдельных дистанциях — закреплен за Коломной, которая в 2015 году проводила чемпионат мира на отдельных дистанциях и получила высокие оценки от ISU. Ранее ISU в своем
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