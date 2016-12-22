Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смысла

В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.

«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», — сказал Кравцов.