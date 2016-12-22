Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смысла
Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о переносе этапа Кубка мира из Челябинска по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) лишено смысла, заявил «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.
«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске
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