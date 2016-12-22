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22 декабря 2016, 21:16 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смысла

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о переносе этапа Кубка мира из Челябинска по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) лишено смысла, заявил «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

В четверг Кравцов подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями МОК.

«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», — сказал Кравцов.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10—12 марта 2017 года.
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