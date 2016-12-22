СКР подтвердил перенос финала КМ по конькобежному спорту из Челябинска
Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.
«Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», — сказал по телефону президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter