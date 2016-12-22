СКР подтвердил перенос финала КМ по конькобежному спорту из Челябинска

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Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

«Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», — сказал по телефону президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.