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22 декабря 2016, 20:53 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

СКР подтвердил перенос финала КМ по конькобежному спорту из Челябинска

Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Союз конькобежцев России (<span class=error>СКР</span>) подтвердил что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Увеличить
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Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

«Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», — сказал по телефону президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
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