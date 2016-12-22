Тренер голландских конькобежцев опасается подмены допинг-проб в Челябинске

В декабре независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена обнародовала вторую часть доклада о злоупотреблениях допингом в России. После этого со стороны представителей различных видов спорта все чаще звучат призывы бойкотировать те или иные соревнования на территории РФ. Так, после того, как несколько национальных федераций собирались бойкотировать чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону в Сочи, турнир был перенесен в Германию, а сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о намерении бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Международный союз конькобежцев (ISU) в июле объявил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 пройдет в Челябинске, несмотря на то, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта приостановить подготовку к международным соревнованиям на территории РФ в связи с допинговыми скандалами в российском спорте. В декабре МОК «до дальнейшего уведомления» продлил санкции в отношении России, касающиеся в том числе проведения в стране международных спортивных соревнований.

Ори, ранее заявлявший, что должен быть сделан «анализ рисков» по проведению соревнований в Челябинске, выразил опасения о том, что в России могут заниматься подменой не только допинг-проб своих спортсменов, на что указывал Макларен, но и представителей других стран. «То, что русские делают с образцами мочи своих спортсменов, они могут сделать с пробами других», — цитирует telesport.nl Ори, который также отметил, что от пропуска чемпионата мира в Челябинске не будет зависеть общая подготовка голландских конькобежцев к Олимпиаде 2018 года в Пхенчане.

Глава Королевского союза конькобежцев Нидерландов (KNSB) Арье Копс, слова которого приводит nos.nl, заявил, что союз связался с ISU и ждет его решения. Свен Крамер, в свою очередь, сказал, что недостаточно хорошо знаком с докладом Макларена и не стал его комментировать. Двукратный олимпийский чемпион, американец Шани Дэвис отметил, что в том, что сейчас происходит в России «мало веселого».