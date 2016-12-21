Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28205187/
21 декабря 2016, 11:00 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Глава Союза конькобежцев РФ Кравцов: Непроверенные теории вредят чистым спортсменам

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что нужно дождаться выводов от международных федераций после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), а не строить догадки, которые могут нанести непоправимый вред чистым спортсменам.

В среду шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев, в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подготовленном ее главой Ричардом Маклареном. Напрямую имя Ана в тексте доклада Макларена не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом этого дела.

«Как мы знаем, все материалы по докладу Макларена передаются в международные федерации. На сегодняшний день нам нужно набраться терпения и ждать, пока международные федерации, антидопинговые структуры, дисциплинарные комиссии изучат эти документы и вынесут решение по спортсменам, по их вовлеченности в эту ситуацию и по степени доказанности вины. Заниматься догадками, строить непроверенные теории — это несправедливо по отношению к чистым спортсменам, которым эта ситуация может нанести непоправимый вред. Мы же со своей стороны готовы сотрудничать по сложившейся ситуации с Международным союзом конькобежцев и готовы предоставлять информацию по возникающим вопросам», — сообщил Кравцов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Хочется отметить, что в России последние два года процесс забора и анализа допинг-проб идет через международные допинговые службы, пробы анализируются в зарубежных лабораториях, что полностью исключает участие в этом процессе российской стороны», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Виктор Ан попросил ISU сообщить, упоминается он или нет в докладе комиссии Макларена

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке россиянин Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подготовленном ее главой Ричардом Маклареном.
Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой