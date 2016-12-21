Глава Союза конькобежцев РФ Кравцов: Непроверенные теории вредят чистым спортсменам
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что нужно дождаться выводов от международных федераций после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), а не строить догадки, которые могут нанести непоправимый вред чистым спортсменам.
В среду шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев, в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подготовленном ее главой Ричардом Маклареном. Напрямую имя Ана в тексте доклада Макларена не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по
«Как мы знаем, все материалы по докладу Макларена передаются в международные федерации. На сегодняшний день нам нужно набраться терпения и ждать, пока международные федерации, антидопинговые структуры, дисциплинарные комиссии изучат эти документы и вынесут решение по спортсменам, по их вовлеченности в эту ситуацию и по степени доказанности вины. Заниматься догадками, строить непроверенные теории — это несправедливо по отношению к чистым спортсменам, которым эта ситуация может нанести непоправимый вред. Мы же со своей стороны готовы сотрудничать по сложившейся ситуации с Международным союзом конькобежцев и готовы предоставлять информацию по возникающим вопросам», — сообщил Кравцов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Хочется отметить, что в России последние два года процесс забора и анализа
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