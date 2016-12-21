Виктор Ан попросил ISU сообщить, упоминается он или нет в докладе комиссии Макларена

Напрямую имя Ана в тексте не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом в этом деле.

«Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время Олимпиады-2014», — говорится в тексте письма Ана к ISU, которое попало в распоряжение агентства «Р-Спорт».

«Подтверждаю, что согласен на обнародование информации по этому вопросу со стороны ISU», — отмечается в письме спортсмена.