Виктор Ан попросил ISU сообщить, упоминается он или нет в докладе комиссии Макларена
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке россиянин Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подготовленном ее главой Ричардом Маклареном.
Напрямую имя Ана в тексте не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по
«Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и есть ли у ISU
«Подтверждаю, что согласен на обнародование информации по этому вопросу со стороны ISU», — отмечается в письме спортсмена.
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