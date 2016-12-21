Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28204525/
21 декабря 2016, 10:13 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Виктор Ан попросил ISU сообщить, упоминается он или нет в докладе комиссии Макларена

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке россиянин Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором просит сообщить, упоминается он или нет в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подготовленном ее главой Ричардом Маклареном.

Напрямую имя Ана в тексте не упоминается, однако ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом в этом деле.

«Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время Олимпиады-2014», — говорится в тексте письма Ана к ISU, которое попало в распоряжение агентства «Р-Спорт».

«Подтверждаю, что согласен на обнародование информации по этому вопросу со стороны ISU», — отмечается в письме спортсмена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Глава Союза конькобежцев РФ Кравцов: Непроверенные теории вредят чистым спортсменам

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что нужно дождаться выводов от международных федераций после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), а не строить догадки, которые могут нанести непоправимый вред чистым спортсменам.
Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой