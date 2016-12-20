Иван Скобрев: Сына отдал в хоккей. Хватит в семье конькобежцев
Чемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев — о жизни после завершения спортивной карьеры, результатах наших конькобежцев и недавнем назначении на пост главного тренера по физической подготовке в московском хоккейном «Динамо».
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«ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “ДИНАМО” УДИВИЛО»
— Конькобежец — и вдруг становится тренером хоккейной команды. Как так вышло? — начинаем беседу со Скобревым.
— Началось с того, что мой старший сын стал заниматься хоккеем….
— Хоккеем?
— Да. Хватит на нашу семью конькобежцев, — смеется Иван. — Родители мои занимались коньками, я, супруга моя. Достаточно. Тем более, я сам мечтал о командном спорте. Волейболом занимался. В хоккей тот же хорошо играю.
— Сын пошел в школу «Динамо»?
— Именно. Я, конечно, появлялся на тренировках, следил за процессом. И постепенно у меня стали возникать вопросы — и по ледовой подготовке, и по общей физической. Когда эти вопросы накопились, я при случае поделился ими с генеральным директором «Динамо» Андреем Сафронов. На что услышал в ответ: «Раз такой умный — давай, покажи, как надо». Так я стал тренером в системе
— Вас самого такой поворот событий не удивил?
— Удивил, конечно! Но решил попробовать. Единственное, что попросил — кредит доверия. Определенный
«О МНОГИХ УПРАЖНЕНИЯХ РЕБЯТА И НЕ ЗНАЛИ»
— Понятно, что у вас накоплен серьезный опыт. Но
— Физическая подготовка — это физическая подготовка. Я ведь не лезу в хоккейные нюансы. Как у нас проходит работа — сначала я
— Много новых упражнений добавили?
— Достаточно. Прыжковые, толчковые. Парни удивляются — о
— Помню, как вы рассказывали о тренировках в группе Маурицио Маркетто — нечеловеческие нагрузки приходилось выдерживать. Своих подопечных тоже «гоняете»?
— Не так, как Маркетто, — смеется Скобрев. — Опять же — им это не нужно. Если, условно, комплекс толчковых упражнений в группе Маурицио мы делали два часа — и было нам чудо как «хорошо» — то здесь я могу ограничить занятия 20 минутами. Нужный эффект это все равно даст. Парням в хоккей играть надо, а не «десятку» по кругу на рекорд бежать.
— Сами в хоккейных тренировках участвуете?
— Конечно! Недавно всем тренерским штабом на двусторонку выходили. Я тоже — правда, мы все играли клюшками от бенди. Плюс занимаюсь с ребятами, которые
— А как же политика? Вы активно участвовали в кампании «Единой России» перед выборами. Показалось, ушли в это дело с головой.
— Это был интересный опыт. Полезный. По понятным причинам, с первого раза пройти в Госдуму мне не удалось. Зато поступило предложение о министерской должности в родном Хабаровском крае. Я долго думал, но…
«ПРИНИМАТЬ ДОПИНГ МНЕ НЕ ПРЕДЛАГАЛИ»
— Самого на лед не тянет? Так, чтобы — официальный старт, медали на кону, соперник на соседней дорожке и полные трибуны…
— Не тянет. Со льда я, считайте, не уходил. Вот, недавно был на тренировке Дениса Юскова в «Крылатском». Но свою карьеру закончил. И давно осознал этот факт. Сейчас в моей жизни — новая глава. Новая работа. Это интересно, я полностью увлечен тем, что делаю. Думаю, это самое главное.
— Но за сборной следите, конечно? Не так давно Павел Кулижников и Руслан Мурашов угодили в небольшой скандал в Японии…
— В небольшой, говорите?
— Разве спортсмены — не люди? Все иногда могут выпить и вляпаться в неприятную историю.
— Люди, разумеется. Я так считаю — вне соревнований, в выходные или во время отпуска, дома или на даче делай, что вздумается. Хочешь — выпей. Надо — побуянь, если душа требует. Но когда ты находишься на официальном турнире, то сам себе не принадлежишь. Ты в этот момент представляешь сборную, и любое твое неверное действие бьет, прежде всего, по репутации твоей команды и страны в целом. Такие вещи просто недопустимы. Переворачивать клумбы? Вырывать деревья? Посади эти деревья на своем участке загородом — и вырывай, когда вздумается. Но делать это на виду у всех, в чужой стране, во время этапа Кубка мира… Я сейчас даже не про Кулижникова и Мурашова говорю — не могу их судить, поскольку не в курсе всех деталей. Все что знаю — прочитал в прессе. Хотя это меня и шокировало… Но решение по ребятам должны принимать в Союзе конькобежцев России. Я же говорю о спортсменах в целом.
— Результаты Кулижникова не расстраивают? Он, вроде, и лидирует в Кубке мира, но нет того ощущения доминирования Павла, к которому мы привыкли за последние два года.
— Думаю, если и можно допускать
— Недавно была опубликована вторая часть доклада Макларена. Вы ведь тоже были в сборной России в Сочи. Есть вероятность, что фамилия Скобрев всплывет в этом скандале, когда мы узнаем все подробности?
— Одно могу сказать — никаких предложений о подменах
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