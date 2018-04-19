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12:09 (мск), источник: Р-Спорт

Президент Стрелкового союза России Лисин назван богатейшим бизнесменом России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Стрелкового союза России и Европейской стрелкой конфедерации Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Источник: РИА "Новости"

Состояние Лисина, возглавляющего совет директоров НЛМК, за год выросло на три миллиарда долларов и составляет 19,1 миллиарда. Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов — 18,7 млрд (+1,2 млрд). Прежний лидер рейтинга председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18 млрд) опустился на третью строчку (-400 млн).

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Президент петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко с состоянием в 16 миллиардов долларов занял пятое место в рейтинге. На десятой строчке расположился президент Международной федерации фехтования и один из акционеров лондонского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов (12,5). Следом за ним идет владелец другого лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (10,8). Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров (9,6) находится на 13-й строчке. Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников (9,3) занял 14-е место.

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун (6,9) стал 17-м в рейтинге. Строчкой ниже расположился владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8). На 28-м месте рейтинга находится владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий (4), на 40-м председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг (3), на 53-м — владелец греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди (1,9).

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