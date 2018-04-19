Президент Стрелкового союза России Лисин назван богатейшим бизнесменом России

Источник: РИА "Новости"

Состояние Лисина, возглавляющего совет директоров НЛМК, за год выросло на три миллиарда долларов и составляет 19,1 миллиарда. Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов — 18,7 млрд (+1,2 млрд). Прежний лидер рейтинга председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18 млрд) опустился на третью строчку (-400 млн).

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Президент петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко с состоянием в 16 миллиардов долларов занял пятое место в рейтинге. На десятой строчке расположился президент Международной федерации фехтования и один из акционеров лондонского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов (12,5). Следом за ним идет владелец другого лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (10,8). Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров (9,6) находится на 13-й строчке. Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников (9,3) занял 14-е место.