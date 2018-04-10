Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алипов исключён из сборной России
Олимпийский чемпион Игр-2004 в Афинах по стендовой стрельбе Алексей Алипов временно исключён из состава сборной России.
Олимпийский чемпион Игр-2004 в Афинах по стендовой стрельбе Алексей Алипов временно исключён из состава сборной России.
42-летний спортсмен, специализирующийся на трапе, прокомментировал решение Стрелкового союза России.
«Решение ССР исключить меня из числа участников этапа Кубка мира в Южной Корее стало большой неожиданностью. Меня временно исключили из сборной России — точнее, из системы отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года. Я получил официальное письмо за подписью президента ССР и главного тренера сборной России по стендовой стрельбе Владимира Лисина. Там указаны три причины: непрохождение углубленного медицинского обследования в связи с проблемами со здоровьем; неудовлетворительное физическое состояние; и невыполнение рекомендованного плана подготовки. Прежде всего, хочу сказать, что у меня абсолютно нормальные физическое состояние и спортивная форма. Никаких проблем со здоровьем у меня нет. Это подтверждают и результаты углубленного медицинского обследования (УМО), которое я прошел в клинике Федерального
Буквально на днях я общался с руководителями ССР. Мне сказали, что я не выполнил тренировочный план, который был мне рекомендован. Мой план утвердили все, кроме Владимира Лисина. Почему он так поступил — я не понял. Думаю, мы с личным тренером Олегом Николаевичем Кулаковым лучше знаем, как мне добиться успеха на главных стартах сезона — чемпионатах Европы и мира. Именно этот план позволяет мне на протяжении многих лет — и даже не одного десятилетия — входить в число мировых лидеров. Мне сказали, что на этап Кубка мира в Южной Корее я поехать не могу, потому что отстранён от сборной и исключён из системы отбора. В то же время, мне предложили за свой счет принять участие во входящих в систему отбора этапах
Об окончательном исключении из системы отбора на чемпионаты Европы и мира, где, кстати, будут разыграны первые лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио, речи пока не идет. Но ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Конечно, я хочу участвовать в отборе. Основная задача — успешное выступление на чемпионате мира. И этап Кубка мира в Корее был важен, потому что чемпионат мира пройдет на этом же стрельбище. Я профессионал и готов взять на себя необходимые обязательства. Если мне позволят спокойно готовиться — выиграю любые соревнования, — приводит слова Алипова агентство «Весь спорт».