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11:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Чемпионат региона по пулевой стрельбе состоится в Иркутске в ноябре

В областной центр съедутся спортсмены из разных регионов страны.

Открытый чемпионат Приангарье по пулевой стрельб пройдет с 14 по 17 ноября в Иркутске. Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, в соревнованиях примут участие спортсмены из Ангарска, Братска, Иркутска и Улан-Удэ.

Спортсмены сразятся в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки на дистанции 10 м.

Начало соревнований — с 9:30 часов каждый день по адресу: Иркутск, улица Поленова, 18. Итоги чемпионата подведут 17 ноября.

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