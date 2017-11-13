Чемпионат региона по пулевой стрельбе состоится в Иркутске в ноябре

Открытый чемпионат Приангарье по пулевой стрельб пройдет с 14 по 17 ноября в Иркутске. Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, в соревнованиях примут участие спортсмены из Ангарска, Братска, Иркутска и Улан-Удэ.