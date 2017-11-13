Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Чемпионат региона по пулевой стрельбе состоится в Иркутске в ноябре
В областной центр съедутся спортсмены из разных регионов страны.
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В областной центр съедутся спортсмены из разных регионов страны.
Открытый чемпионат Приангарье по пулевой стрельб пройдет с 14 по 17 ноября в Иркутске. Как рассказали в
Спортсмены сразятся в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки на дистанции 10 м.
Начало соревнований — с 9:30 часов каждый день по адресу: Иркутск, улица Поленова, 18. Итоги чемпионата подведут 17 ноября.