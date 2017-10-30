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11:30 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев завершил карьеру

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев принял решение завершить спортивную карьеру и стать детским тренером. Об этом Фокеев заявил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии, — заметил 43-летний Фокеев. — Но руководство приняло решение не отправлять нас туда.

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Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке".

Двукратный чемпион мира отметил, что его уход из спорта был также вызван решением Международного олимпийского комитета исключить дабл-трап из программы ОИ-2020. «Но я все равно доволен своей карьерой», — подчеркнул Фокеев.

В сентябре Фокеев во второй раз в своей карьере выиграл золото ЧМ в дисциплине дабл-трап. В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2007.

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