Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев завершил карьеру
МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в
МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в
«Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии, — заметил 43-летний Фокеев. — Но руководство приняло решение не отправлять нас туда.
Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке".
Двукратный чемпион мира отметил, что его уход из спорта был также вызван решением Международного олимпийского комитета исключить
В сентябре Фокеев во второй раз в своей карьере выиграл золото ЧМ в дисциплине