Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев завершил карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии, — заметил 43-летний Фокеев. — Но руководство приняло решение не отправлять нас туда.

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Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке".

Двукратный чемпион мира отметил, что его уход из спорта был также вызван решением Международного олимпийского комитета исключить дабл-трап из программы ОИ-2020. «Но я все равно доволен своей карьерой», — подчеркнул Фокеев.