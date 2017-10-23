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08:10 (мск), источник: Р-Спорт

Лим Дон Хён победил на чемпионате мира по стрельбе из лука, Балданов — четвертый

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Представитель Южной Кореи Лим Дон Хён завоевал золото на чемпионате мира в стрельбе из классического лука в Мехико, россиянин Арсалан Балданов занял четвертое место.

Лим Дон Хён в финале индивидуальных соревнований победил Вэй Чуньхэна (Тайвань) — 6−5, Балданов в поединке за бронзу уступил голландцу Стиву Вайлеру — 2−6.

Женская сборная Южной Кореи в финале командных соревнований в стрельбе из классического лука победила команду Мексики — 6−2. Бронза досталась команде Тайваня, которая оказалась сильнее китаянок — 6−2. Сборная России проиграла мексиканкам в четвертьфинале — 0−6.

Мужская сборная Италии выиграла золото в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука, в финале нанеся поражение команде Франции — 6−0. Южнокорейские стрелки в матче за бронзу победили канадцев — 6−0. Сборная России в первом круге уступила команде Казахстана — 0−6.

Сборная Южной Кореи в финале соревнований в миксте (классический лук) победила команду Германии — 6−0. Бронзу выиграла команда Великобритании, которая взяла верх над японцами — 5−3. Российская команда в первом круге проиграла сборной Индии — 1−5.

Победу в медальном зачете на чемпионате мира-2017 одержала команда Южной Кореи (5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых награды), итальянцы (1, 1, 1) — вторые, французы (1, 1, 0) — третьи. Сборная России, единственную медаль которой принесла Ксения Перова, выигравшая индивидуальные соревнования в стрельбе из классического лука, заняла шестое место.

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