Лим Дон Хён победил на чемпионате мира по стрельбе из лука, Балданов — четвертый

Лим Дон Хён в финале индивидуальных соревнований победил Вэй Чуньхэна (Тайвань) — 6−5, Балданов в поединке за бронзу уступил голландцу Стиву Вайлеру — 2−6.

Женская сборная Южной Кореи в финале командных соревнований в стрельбе из классического лука победила команду Мексики — 6−2. Бронза досталась команде Тайваня, которая оказалась сильнее китаянок — 6−2. Сборная России проиграла мексиканкам в четвертьфинале — 0−6.

Мужская сборная Италии выиграла золото в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука, в финале нанеся поражение команде Франции — 6−0. Южнокорейские стрелки в матче за бронзу победили канадцев — 6−0. Сборная России в первом круге уступила команде Казахстана — 0−6.

Сборная Южной Кореи в финале соревнований в миксте (классический лук) победила команду Германии — 6−0. Бронзу выиграла команда Великобритании, которая взяла верх над японцами — 5−3. Российская команда в первом круге проиграла сборной Индии — 1−5.