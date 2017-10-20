Перова вышла в финал чемпионата мира по стрельбе из лука

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Перова вышла в финал чемпионата мира по стрельбе из лука

В Мехико (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука.

Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Ксения Перова вышла в финал соревнований в стрельбе из классического лука, где сразится с представительницей Южной Кореи Хи Чжин Чан.

Россиянин Арсалан Балданов поспорит за бронзу с голландцем Стивом Вийлером. В финале мужских соревнований встретятся южнокореец Дон Хьюн Им и представитель Китайского Тайбэя Чун Хен Вей.

Чемпионат мира по стрельбе из лука в столице Мексики завершится 21 октября.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Российский футбол уходит в отрыв
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Ильиных и Липницкая прокомментируют этап Гран-при в Москве
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь