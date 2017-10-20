Перова вышла в финал чемпионата мира по стрельбе из лука

Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Ксения Перова вышла в финал соревнований в стрельбе из классического лука, где сразится с представительницей Южной Кореи Хи Чжин Чан.

Россиянин Арсалан Балданов поспорит за бронзу с голландцем Стивом Вийлером. В финале мужских соревнований встретятся южнокореец Дон Хьюн Им и представитель Китайского Тайбэя Чун Хен Вей.