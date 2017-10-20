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Перова вышла в финал чемпионата мира по стрельбе из лука
В Мехико (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука.
В Мехико (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука.
Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Ксения Перова вышла в финал соревнований в стрельбе из классического лука, где сразится с представительницей Южной Кореи Хи Чжин Чан.
Россиянин Арсалан Балданов поспорит за бронзу с голландцем Стивом Вийлером. В финале мужских соревнований встретятся южнокореец Дон Хьюн Им и представитель Китайского Тайбэя Чун Хен Вей.
Чемпионат мира по стрельбе из лука в столице Мексики завершится 21 октября.