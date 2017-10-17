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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная РФ по стрельбе из лука вышла в 1/8 финала чемпионата мира

В Мехико (Мексика) стартовал чемпионат мира по стрельбе из лука.

Мужская и женская сборные России вышли в 1/8 финала командного турнира в стрельбе из блочного лука, став 11-ми в квалификации.

В смешанном парном разряде в 1/8 финала пробились Александр Дамбаев и Наталья Авдеева.

Сборная России (Арсалан Балданов, Артём Махненко, Галсан Базаржапов) пробилась и в 1/8 финала соревнований в стрельбе из классического лука, став шестой в квалификации.

Чемпионат мира по стрельбе из лука завершится 22 октября.

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