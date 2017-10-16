Ксения Перова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Умер актер Дмитрий Марьянов
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Бетис3
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
15.10
Черноморец Од2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
15.10
Малага0
Леганес2
Футбол. Премьер-лига
15.10
Зенит0
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
15.10
Вердер0
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
15.10
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
15.10
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
15.10
Жирона1
Вильярреал2
Хоккей. КХЛ
15.10
ЛокомотивБ6
Северсталь5
Хоккей. КХЛ
15.10
СКАОТ2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
15.10
Динамо Мн1
Сочи3
Хоккей. КХЛ
15.10
ХК Динамо3
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
15.10
Динамо Р1
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
15.10
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
15.10
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
15.10
Байер2
Вольфсбург2
Хоккей. КХЛ
15.10
Йокерит2
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
15.10
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
15.10
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
15.10
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
15.10
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
15.10
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
15.10
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15.10
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
15.10
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
15.10
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
15.10
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
15.10
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
01:08 (мск), источник: ТАСС

Ксения Перова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

ТАСС, 16 октября. Чемпионат мира по стрельбе из лука стартует в понедельник в Мехико. Главными фаворитами вновь будут лучники из Южной Кореи, в борьбу за медали вступит женская российская команда, лидер которой Ксения Перова поборется за победу и в личных соревнованиях.

На чемпионате мира пройдут личные, смешанные и командные соревнования в стрельбе из классического и блочного лука. В стрельбе из классического лука в составе сборной России выступят Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов и Артем Махненко, а также Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева и Ксения Перова. В команду по стрельбе из блочного лука (неолимпийская дисциплина) вошли Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников, Мария Виноградова, Наталья Авдеева и Александра Савенкова.

Соревнования пройдут в течение недели. В понедельник состоится квалификационная стадия, во вторник — командные турниры (с 1/8 финала до полуфинала). 18 октября пройдут стадии 1/48 и 1/24 финала в личных турнирах, 19 октября — поединки вплоть до полуфиналов. На 20 октября запланированы смешанные соревнования (вплоть до ½ финала), 21 октября пройдут финалы в стрельбе из блочного лука, 22 октября — классического.

Предварительные соревнования чемпионата мира пройдут на территории оздоровительного центра «Кампо-Марте» мексиканской столицы, финалы — на площади Сокало в центре Мехико. В турнире примут участие 276 спортсменов, из которых 201 выступит в олимпийской стрельбе из классического лука.

В столице Мексики состоялся конгресс Международной федерации стрельбы из лука, на котором в члены исполкома вновь был избран глава российской национальной федерации Владимир Ешеев. Президентом международной федерации был переизбран Угур Эрденер из Турции.

Из чемпионок осталась лишь Перова

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся раз в два года, в 2015-м в Копенгагене женская сборная России стала победителем в олимпийской дисциплине — командном турнире по стрельбе из классического лука. В датской столице выступали Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова, в Мехико повторить успех сможет лишь Перова, которая успешно выступила в финале Кубка мира в Риме в начале сентября, заняв второе место в личном турнире.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России выиграла серебряные медали, уступив в финале лучницам из Южной Кореи. Южнокорейские мастера стрельбы из лука на Играх-2016 завоевали все четыре золотые медали, а в личных турнирах победили Ку Бон-Чхан и Чхан Хье-Чин. В Мехико защищать титул чемпиона мира в мужском индивидуальном турнире по стрельбе из классического лука будет Ким Ву-Чин, который в Рио-де-Жанейро победил в составе команды Южной Кореи.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в 49-й раз. Ранее россияне в личных турнирах не побеждали, зато успеха в разные годы добивались представители советской школы стрельбы из лука — Виктор Сидорук, Владимир Ешеев, Станислав Забродский, Эмма Гапченко, Зебенисо Рустамова, Наталья Бутузова, Ирина Солдатова.

Соревнования в стрельбе из блочного лука на чемпионатах мира проводятся с 1995 года, в личных турнирах в 2005 году победила Софья Гончарова, в 2011-м — Альбина Логинова.

 Мутко: открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философией
"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезона
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Аргентинское танго втроем: Икарди приговорил «Милан» в дерби
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
Проблемы догоняющих. Почему «Локомотив» проиграл «Уфе»
Новости

Умер актер Дмитрий Марьянов

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь