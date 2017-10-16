Ксения Перова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

На чемпионате мира пройдут личные, смешанные и командные соревнования в стрельбе из классического и блочного лука. В стрельбе из классического лука в составе сборной России выступят Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов и Артем Махненко, а также Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева и Ксения Перова. В команду по стрельбе из блочного лука (неолимпийская дисциплина) вошли Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников, Мария Виноградова, Наталья Авдеева и Александра Савенкова.

Соревнования пройдут в течение недели. В понедельник состоится квалификационная стадия, во вторник — командные турниры (с 1/8 финала до полуфинала). 18 октября пройдут стадии 1/48 и 1/24 финала в личных турнирах, 19 октября — поединки вплоть до полуфиналов. На 20 октября запланированы смешанные соревнования (вплоть до ½ финала), 21 октября пройдут финалы в стрельбе из блочного лука, 22 октября — классического.

Предварительные соревнования чемпионата мира пройдут на территории оздоровительного центра «Кампо-Марте» мексиканской столицы, финалы — на площади Сокало в центре Мехико. В турнире примут участие 276 спортсменов, из которых 201 выступит в олимпийской стрельбе из классического лука.

В столице Мексики состоялся конгресс Международной федерации стрельбы из лука, на котором в члены исполкома вновь был избран глава российской национальной федерации Владимир Ешеев. Президентом международной федерации был переизбран Угур Эрденер из Турции.

Из чемпионок осталась лишь Перова

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся раз в два года, в 2015-м в Копенгагене женская сборная России стала победителем в олимпийской дисциплине — командном турнире по стрельбе из классического лука. В датской столице выступали Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова, в Мехико повторить успех сможет лишь Перова, которая успешно выступила в финале Кубка мира в Риме в начале сентября, заняв второе место в личном турнире.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России выиграла серебряные медали, уступив в финале лучницам из Южной Кореи. Южнокорейские мастера стрельбы из лука на Играх-2016 завоевали все четыре золотые медали, а в личных турнирах победили Ку Бон-Чхан и Чхан Хье-Чин. В Мехико защищать титул чемпиона мира в мужском индивидуальном турнире по стрельбе из классического лука будет Ким Ву-Чин, который в Рио-де-Жанейро победил в составе команды Южной Кореи.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в 49-й раз. Ранее россияне в личных турнирах не побеждали, зато успеха в разные годы добивались представители советской школы стрельбы из лука — Виктор Сидорук, Владимир Ешеев, Станислав Забродский, Эмма Гапченко, Зебенисо Рустамова, Наталья Бутузова, Ирина Солдатова.