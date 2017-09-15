Российские лучники в пятницу завоевали 2 бронзы на ЧМ среди лиц с ПОДА в Пекине

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Николая Теплого и Надежду Коновалову с победой на чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит, отметив, что их триумф стал достойной наградой за труд и спортивный талант, сообщается на сайте Кремля.