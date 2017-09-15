Российские лучники в пятницу завоевали 2 бронзы на ЧМ среди лиц с ПОДА в Пекине
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Российские лучники в пятницу завоевали 2 бронзовых медали на чемпионате мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пекине.
Константин Донской стал обладателем бронзы в классе W1, Антон Зайпаев — в классе Recurve Open.
Еще одна представительница России Светлана Баранцева уступила в матче за бронзу в классе Recurve Open.
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