Путин поздравил стрелков Теплого и Коновалову с победой на ЧМ по стендовой стрельбе
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Николая Теплого и Надежду Коновалову с победой на чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит, отметив, что их триумф стал достойной наградой за труд и спортивный талант, сообщается на сайте Кремля.
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Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотые медали чемпионата мира по стендовой стрельбе, который завершился в подмосковном комплексе «Лисья нора», в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит. Россияне в воскресенье победили в матче за золотые медали американцев Хэйдена Стюарта и Даню Джо Вицци со счетом 30:27.
«Примите поздравления с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе. В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам ещё одно “российское золото”. Ваш триумф — достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант», — говорится в телеграмме.
Президент пожелал российским стрелкам новых достижений и всего самого доброго.
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