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12 сентября 2017, 11:25 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Путин поздравил стрелков Теплого и Коновалову с победой на ЧМ по стендовой стрельбе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Николая Теплого и Надежду Коновалову с победой на чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит, отметив, что их триумф стал достойной наградой за труд и спортивный талант, сообщается на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил спортсменов Николая Теплого и Надежду <span class=error>Коновалову</span> с победой на чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит отметив что их триумф стал достойной наградой за труд и спортивный талант сообщается на сайте Кремля. Увеличить
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Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотые медали чемпионата мира по стендовой стрельбе, который завершился в подмосковном комплексе «Лисья нора», в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит. Россияне в воскресенье победили в матче за золотые медали американцев Хэйдена Стюарта и Даню Джо Вицци со счетом 30:27.

«Примите поздравления с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе. В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам ещё одно “российское золото”. Ваш триумф — достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал российским стрелкам новых достижений и всего самого доброго.
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