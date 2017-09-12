Путин поздравил стрелков Теплого и Коновалову с победой на ЧМ по стендовой стрельбе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотые медали чемпионата мира по стендовой стрельбе, который завершился в подмосковном комплексе «Лисья нора», в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит. Россияне в воскресенье победили в матче за золотые медали американцев Хэйдена Стюарта и Даню Джо Вицци со счетом 30:27.

«Примите поздравления с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе. В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам ещё одно “российское золото”. Ваш триумф — достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал российским стрелкам новых достижений и всего самого доброго.