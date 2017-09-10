Домашний ЧМ по стендовой стрельбе завершился для сборной России успехом

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Чемпионат мира в трех упражнениях стендовой стрельбы (трап, дубль-трап и скит) проходил с 1 по 10 сентября в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Победителями чемпионата стали Виталий Фокеев в дубль-трапе и Надежда Коновалова в паре с Николаем Теплым в смешанных командных соревнованиях в ските.

Первыми в медальном зачете стали стрелки сборной Италии (9−6−2), вторыми — американцы (5−1−6). Данный зачет включил в себя и первенство мира среди юниоров, прошедшее в те же сроки в «Лисьей норе».

Финал под звуки гимна РФ.

Спортсмен в соревнованиях в дисциплине трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе.

В воскресенье турнир завершился на мажорной ноте для хозяев под звуки российского гимна, что случилось благодаря победе Николая Теплого и Надежды Коноваловой в соревнованиях смешанных команд в ските. «Американский и итальянский гимны — мы здесь уже наслышались, все уж слова их выучили наизусть. Так что я ребятам сказал сделать так, чтобы мы слушали наш, российский гимн», — сказал по итогам старший тренер национальной команды в ските Олег Тишин.

Вторыми стали американцы Хэйден Стюарт и Даня Джо Вицци, которые уступили россиянам в финале со счетом 27:30, бронзу завоевали итальянцы Таммаро Кассандро и Катюша Спада.

Стартовал скит с личного зачета среди женщин, который выиграла американка Вицци, серебро на счету россиянки Альбины Шакировой. «Альбина выдержала финал практически до конца», — поделился чемпион мира 2010 года в ските Валерий Шомин.

«Конечно, стояла передо мной задача завоевать золото, — сказала сама Шакирова. — К сожалению, чуть-чуть не хватило. Но я безумно рада, что справилась с волнением». Бронза досталась Андри Элефтериу из Кипра (43).

В командном зачете (выявляется по итогам квалификации) женского скита золото завоевали американки, второе место у итальянок, третье — у россиянок в составе Шакировой, Анастасии Крахмалевой и Коноваловой.

В личном зачете скита у мужчин на пьедестале россиян не оказалось при том, что двое из них, Теплый (6-я итоговая позиция) и Александр Землин (5-я), пробились в финал. «В квалификации ребята показали хороший результат, неплохо отстреляв. А финал начинается с нуля, это достаточно сложное дело», — прокомментировал ситуацию опытный Шомин, являющийся ныне тренером юниорской группы сборной России в ските.

Чемпионом мира в ските стал олимпийский чемпион Рио-2016 итальянец Габриэле Россетти, которому понравилась России и он хотел бы вернуться в «это прекрасное место с прекрасной атмосферой». Так он охарактеризовал «Лисью нору». Серебро у немца Винсента Хагу и Георгиоса Ахиллеоса из Кипра.

В командном зачете мужского скита первенствовали итальянцы, россияне (Теплый, Землин, Антон Астахов) — вторые, а третьи — чехи.

Итальянский трап.

Начинались соревнования с дисциплины «трап», превосходство в котором доказали итальянские спортсмены. Итальянка Джессика Росси завоевала золотую медаль, второй стала австралийка Кэтрин Скиннер, завоевавшая высшую награду в данном упражнении на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Третью позицию заняла словачка Зузана Регак-Штефечекова.

Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова по итогам квалификации не пробились в финал в данном виде программы.

В командном турнире лучшими стали представительницы США, второе место заняли финки, третье — итальянки. Россиянки Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова заняли восьмое место.

У мужчин первенствовал еще один итальянец Даниэле Реска, вторым стал британец Эдвард Линг, третьим — чех Иржи Липтак. Россияне, в частности, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов, в финал не попали.

Итальянцы победили и в командном турнире, чехи — вторые, испанцы — третьи. Россияне Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров заняли пятое место.

Чемпионами мира в соревнованиях смешанных команды в трапе стали австралийцы Дерек Грайс и Пенни Смит, серебро — у испанцев Антонио Байлона и Беатрис Мартинес, бронза досталась американцам Дереку Халдеману и Эшли Кэрролл.

Россияне Алипов и Барсук заняли пятое место в квалификации, но не сумели преодолеть барьер полуфинала. Второй российский дуэт Смыков/Рабая занял в квалификации 16-е место и не пробился в следующий круг.

В рамках юниорского первенства мира россияне отметились двумя медалями. Юлия Савельева взяла серебро в личном зачете трапа и она же вместе с Полиной Князевой и Ангелиной Рудневой стала второй в командных соревнованиях.

Спасение дубль-трапа.

Затем состязались стрелки в упражнении «дубль-трап», которое было исключено из программы Олимпийских игр 2020 года. «Мы будем давать шанс этой дисциплине жить», — высказался о будущем дубль-трапа президент Стрелкового союза России (ССР), вице-президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) Владимир Лисин.

«На следующих Европейских играх в Белоруссии и чемпионате Европы дубль-трап будет представлен в формате микста. Если спортсмены будут приезжать и будет набираться необходимое количество участников, у упражнения есть шанс сохраниться в дальнейшем, — отметил Лисин. — Если не будет у него популярности, не будут спортсмены приезжать на соревнования (по дубль-трапу), нельзя же их будет заставить это делать под ружьем?».

Чемпионом мира в дубль-трапе стал россиянин Фокеев. «У меня еще есть Финал Кубка мира в Нью-Дели (Финал Кубка мира пройдет с 23 по 30 октября в Индии). Остался у меня последний старт», — рассказал в интервью «Р-Спорт» стрелок. Вторым стал индиец Анкур Миттал, замкнул тройку лучших китаец Ху Биньюань.

Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиным завоевал бронзу в командном турнире. Победили в данном сегменте итальянцы, второе место заняли китайцы.

«Лично я доволен выступлением (россиян на чемпионате мира). Выступили неплохо и, может, даже хорошо, — сказал глава ССР Лисин. — У нас давно не было таких успехов на взрослых чемпионатах. Домашняя земля поддерживает».