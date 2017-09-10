Домашний ЧМ по стендовой стрельбе завершился для сборной России успехом
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира 2017 года по стендовой стрельбе завершен, российские спортсмены заняли третье общекомандное место на домашнем турнире.
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Чемпионат мира в трех упражнениях стендовой стрельбы (трап,
Первыми в медальном зачете стали стрелки сборной Италии (9−6−2), вторыми — американцы (5−1−6). Данный зачет включил в себя и первенство мира среди юниоров, прошедшее в те же сроки в «Лисьей норе».
Финал под звуки гимна РФ.
Спортсмен в соревнованиях в дисциплине трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе.
В воскресенье турнир завершился на мажорной ноте для хозяев под звуки российского гимна, что случилось благодаря победе Николая Теплого и Надежды Коноваловой в соревнованиях смешанных команд в ските. «Американский и итальянский гимны — мы здесь уже наслышались, все уж слова их выучили наизусть. Так что я ребятам сказал сделать так, чтобы мы слушали наш, российский гимн», — сказал по итогам старший тренер национальной команды в ските Олег Тишин.
Вторыми стали американцы Хэйден Стюарт и Даня Джо Вицци, которые уступили россиянам в финале со счетом 27:30, бронзу завоевали итальянцы Таммаро Кассандро и Катюша Спада.
Стартовал скит с личного зачета среди женщин, который выиграла американка Вицци, серебро на счету россиянки Альбины Шакировой. «Альбина выдержала финал практически до конца», — поделился чемпион мира 2010 года в ските Валерий Шомин.
«Конечно, стояла передо мной задача завоевать золото, — сказала сама Шакирова. — К сожалению,
В командном зачете (выявляется по итогам квалификации) женского скита золото завоевали американки, второе место у итальянок, третье — у россиянок в составе Шакировой, Анастасии Крахмалевой и Коноваловой.
В личном зачете скита у мужчин на пьедестале россиян не оказалось при том, что двое из них, Теплый (6-я итоговая позиция) и Александр Землин (5-я), пробились в финал. «В квалификации ребята показали хороший результат, неплохо отстреляв. А финал начинается с нуля, это достаточно сложное дело», — прокомментировал ситуацию опытный Шомин, являющийся ныне тренером юниорской группы сборной России в ските.
Чемпионом мира в ските стал олимпийский чемпион Рио-2016 итальянец Габриэле Россетти, которому понравилась России и он хотел бы вернуться в «это прекрасное место с прекрасной атмосферой». Так он охарактеризовал «Лисью нору». Серебро у немца Винсента Хагу и Георгиоса Ахиллеоса из Кипра.
В командном зачете мужского скита первенствовали итальянцы, россияне (Теплый, Землин, Антон Астахов) — вторые, а третьи — чехи.
Итальянский трап.
Начинались соревнования с дисциплины «трап», превосходство в котором доказали итальянские спортсмены. Итальянка Джессика Росси завоевала золотую медаль, второй стала австралийка Кэтрин Скиннер, завоевавшая высшую награду в данном упражнении на Олимпиаде в
Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова по итогам квалификации не пробились в финал в данном виде программы.
В командном турнире лучшими стали представительницы США, второе место заняли финки, третье — итальянки. Россиянки Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова заняли восьмое место.
У мужчин первенствовал еще один итальянец Даниэле Реска, вторым стал британец Эдвард Линг, третьим — чех Иржи Липтак. Россияне, в частности, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов, в финал не попали.
Итальянцы победили и в командном турнире, чехи — вторые, испанцы — третьи. Россияне Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров заняли пятое место.
Чемпионами мира в соревнованиях смешанных команды в трапе стали австралийцы Дерек Грайс и Пенни Смит, серебро — у испанцев Антонио Байлона и Беатрис Мартинес, бронза досталась американцам Дереку Халдеману и Эшли Кэрролл.
Россияне Алипов и Барсук заняли пятое место в квалификации, но не сумели преодолеть барьер полуфинала. Второй российский дуэт Смыков/Рабая занял в квалификации 16-е место и не пробился в следующий круг.
В рамках юниорского первенства мира россияне отметились двумя медалями. Юлия Савельева взяла серебро в личном зачете трапа и она же вместе с Полиной Князевой и Ангелиной Рудневой стала второй в командных соревнованиях.
Спасение
Затем состязались стрелки в упражнении «дубль-трап», которое было исключено из программы Олимпийских игр 2020 года. «Мы будем давать шанс этой дисциплине жить», — высказался о будущем
«На следующих Европейских играх в Белоруссии и чемпионате Европы
Чемпионом мира в
Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиным завоевал бронзу в командном турнире. Победили в данном сегменте итальянцы, второе место заняли китайцы.
«Лично я доволен выступлением (россиян на чемпионате мира). Выступили неплохо и, может, даже хорошо, — сказал глава ССР Лисин. — У нас давно не было таких успехов на взрослых чемпионатах. Домашняя земля поддерживает».
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