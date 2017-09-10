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10 сентября 2017, 18:39 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Россияне заняли третье место в медальном зачете домашнего ЧМ по стендовой стрельбе

ИГНАТОВО (Московская область), 10 сен — Р-Спорт. Российские стрелки стали третьими в медальном зачете домашнего чемпионата мира по стендовой стрельбе, который завершился в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».

Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Победителями чемпионата стали Виталий Фокеев в дубль-трапе и Надежда Коновалова в паре с Николаем Теплым в смешанных командных соревнованиях в ските.

Первыми в медальном зачете стали стрелки сборной Италии, взявшие девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали, второе место заняла команда США (5−1−6).
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Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Николая Теплого, Александра Землина и Антона Астахова стала второй в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
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