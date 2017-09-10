Россияне заняли третье место в медальном зачете домашнего ЧМ по стендовой стрельбе

Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Победителями чемпионата стали Виталий Фокеев в дубль-трапе и Надежда Коновалова в паре с Николаем Теплым в смешанных командных соревнованиях в ските.

Первыми в медальном зачете стали стрелки сборной Италии, взявшие девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали, второе место заняла команда США (5−1−6).