Россияне заняли третье место в медальном зачете домашнего ЧМ по стендовой стрельбе
ИГНАТОВО (Московская область), 10 сен —
Р-Спорт. Российские стрелки стали третьими в медальном зачете домашнего чемпионата мира по стендовой стрельбе, который завершился в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».
Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Победителями чемпионата стали Виталий Фокеев в
Первыми в медальном зачете стали стрелки сборной Италии, взявшие девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали, второе место заняла команда США (5−1−6).
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